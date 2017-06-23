Будущие священники совершили пешее паломничество в Почаев

Студенты Волынской духовной семинарии во главе со священником Василием Махновцем совершили традиционное пешее паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Волынская епархия УПЦ.

Паломничество – это проявление смирения перед Богом. Поэтому у православных христиан есть традиция идти к святыням пешком, излечивая свои души и побеждая гордыню.

Маршрут студентов-паломников проходил через приходы Гороховского и Марьяновского благочиний, Казацкие могилы в Пляшевой.

Семинаристы молились на ночной литургии в храме в Онишковцах, в монастыре, где находится источник праведной Анны.

Кроме этого студенты пели богослужение в Свято-Богоявленском монастыре в Кременце.

На сам конец юноши побывали в Почаевской лавре и в Свято-Духовском скиту.