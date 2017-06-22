На Одещине в день памяти и скорби православные верующие молились за усопших воинов-освободителей

В Изюме 22 июня у памятного знака «Скорбящая мать» традиционно прошел митинг-реквием. К мемориалу пришла администрация города, представители общественных организаций, участники боевых действий, пенсионеры и простые горожане, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

Представители духовенства отслужили литию. Все присутствующие вознесли молитву «об упокоении душ приснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших».

Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, с начала Великой Отечественной войны, которая стала суровым испытанием для всего нашего народа, нас отделяют 76 лет.