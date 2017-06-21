Капелланы-волонтеры УПЦ доставили гуманитарную помощь в зону АТО

Капелланы-волонтеры Винницкой епархии протоиерей Анатолий Кузнецов и протоиерей Алексей Волков вместе со священником Тульчинской епархии иеромонахом Стефаном (Поперечным) посетили зону проведения АТО с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Целью поездки была доставка гуманитарной помощи, собранной духовенством, прихожанами епархий и благотворителями в Донецкую область. Вместе со священнослужителями в поездке также принял участие руководитель благотворительного фонда «Союз десантников Виннитчины» Сергей Буравель.

Сначала волонтеры посетили Бахмутский район Донецкой области. В селе Часов Яр священники передали местному детскому дому-интернату продукты, игрушки и сладости для детей, а также помощь госпиталю.

В город Бахмут со священниками прибыл КамАЗ с продуктами, одеждой и игрушками для местного населения, а также строительные материалы для обустройства детской площадки. Здесь офицеры Гражданско-военного сотрудничества ВСУ передали этот гуманитарный груз военным частям, и местному населению, которое в нем нуждается.

В Светлодарске священники волонтеры передали военным бочки и продукты для обустройства быта и обороны военных. Затем отправились в села Луганское, Роты и Михайловка и посетили там семьи переселенцев из Дебальцево и дом милосердия,предоставили как гуманитарную, так и моральную поддержку.

Также клирики епархии Украинской Православной Церкви посетили Угледар и передали адресную помощь военнослужащим из Винницкой области и село Горняк, где посетили подразделение, которое занимается доставкой домой погибших военнослужащих.

Винницкая епархия выразила благодарность командованию Воздушных Сил ВСУ за содействие в доставке гуманитарного груза, Управлению Гражданско-Военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины за сотрудничество с винницкими священниками-волонтерами и всем, кто присоединился к сбору помощи.