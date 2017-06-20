Как достигнуть духовной зрелости (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно преодолевать жизненные трудности.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Его Блаженство напомнил притчу о злых виноградарях (Мф, 21:33-42), подчеркнув, что Господь таким образом сравнил с виноградником Церковь. Сегодня эта Новозаветная Церковь объемлет весь мир, и именно в Ней христианин учится как ему жить здесь и достичь вечности.

«В Церкви есть священники, учителя, воспитатели, наставники, в Ее состав входят и небожители - святые, которые уже перешли от земной жизни в вечность, - все они являются виноградарями. А виноградом - мы, верующие люди. Нас воспитывают, или возделывают на основании Божественного Закона, который Господь дает всем - и священникам, и монахам, и мирским людям», - рассказал Предстоятель.

По слову Архипастыря, человек может и сам стать добрым виноградарем для своей души.

«Есть еще один путеводитель к духовному преуспеянию и зрелости - это слушать голос совести, который дублирует Священное Писание. Если человек внимателен к своей совести, то он также становится добрым виноградарем, который приносит добрые и благие плоды», - подчеркнул он.

А духовные плоды, как говорит Апостол (Гал.5:22-23), это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

Временем собирания этих духовных плодов Блаженнейший владыка назвал земную жизнь человека, когда Господь попускает ему и радости, и скорби, для того, что тот смог испытать себя и стать лучше. Такие времена могут быть «у каждого человека свои, а могут быть и общие для целых народов».

При этом Блаженнейший владыка подчеркнул, что очень важно правильно справляться с трудностями, которые возникают на жизненном пути.

«Один наполнен безразличием, трусостью, малодушием, а другой - мужеством, терпением, желанием делать добро. Это все проявляется в нас во время скорбей, испытаний, болезней. В это время те люди, которые достигли определенного духовного уровня, не озлобляются, не теряют свой человеческий облик. Может быть, их со всех сторон ущемляют, давят, обзывают, поносят - но человек сохраняет в себе тот образ, согласно которому Господь сотворил его и не извращает его. А если человек не достиг должного духовного уровня, не имеет в себе благодати, он даже от маленькой скорби падает, малодушничает, унывает, ропщет», - отметил он.

Но свой сложный путь должен пройти каждый христианин.

«Испытания у каждого человека есть, нет такого человека, который бы гладко, как по воде во время штиля, прошел по пути своей земной жизни. Житейское море постоянно волнуется. Волны бывают меньше, бывают больше. И мы должны жить так, чтобы эти волны нас не поглотили, не накрыли, не потопили», - предостерег Митрополит Онуфрий.

В особо сложные моменты верующий человек должен помнить, что руководствоваться в жизни нужно не столько человеческими законами и принципами, сколько божественными.

«Даже если вас заставляют что-то сделать, то нужно посмотреть, что об этом говорит Господь, почитать Святую Библию, Святых Отцов, послушать свою совесть, возможно, пойти посоветоваться со священником или с монахом - и тогда принимать решение о том, как поступать. Мы, дорогие братья и сестры, желая быть хоть немножко похожими на наших святых сродников, которых сегодня молитвенно почитаем, должны стараться строить нашу жизнь на Законе Божьем и на голосе своей совести», - заключил Предстоятель.