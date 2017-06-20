В Польше состоялась выставка украинских чудотворных икон

Выставка о чудотворных иконах из Украины под названием «Украина – дом Пресвятой Богородицы» открыла свою экспозицию в Польше. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В начале июня в польском городе Соколовско состоялась выставка икон «Украина – дом Пресвятой Богородицы», которая является частью Благотворительного проекта «Наша Лепта», действующего при храме святителя Николая Чудотворца при 17-й больнице Киева.

Выставка прибыла в Польшу по приглашению Вроцлавской и Щетинской епархий Польской Православной Церкви и была представлена в конференц-зале Православного дома в честь святой преподобномученицы Елизаветы. На торжестве по случаю открытия выставки присутствовали официальные представители местной власти, духовенство епархии и жители города.

Руководитель Благотворительного проекта «Наша Лепта» протоиерей Владимир Косточка передал всем присутствующим благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины.

Накануне праздника Всех Святых в г. Соколовско состоялся крестный ход, организованный приходом местного православного храма в честь святого Архистратига Божия Михаила. В нем верующие шли вместе с иконами, представленными на выставке «Украина – дом Пресвятой Богородицы». Крестный ход состоялся впервые со времени существования этого храма, построенного в 1901 году. От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священник Алексий Зощук передал настоятелю храма поздравления и экземпляр недавно изданного фотоальбома о Всеукраинском крестном ходе, который состоялся в 2016 году в Украине.

В течение работы выставки посетители имели возможность ознакомиться с историей и преданиями, связанными со 107 чудотворными и местночтимыми иконами Божией Матери, которые представлены в ее экспозиции. Работа выставки также сопровождалась ежедневными молебнами возле икон. Священство Польской и Украинской Православных Церквей вместе с посетителями выставки молились о взаимопонимании и добрососедских отношениях между украинским и польским народами. И все же главной была молитва за долгожданный мир на нашей земле.

Украинцы, которые пришли на выставку, молились о родных и близких, живущих в Украине. Во время этих богослужений чувствовалось единство великой православной общности, для которой нет никаких границ. Среди многочисленных посетителей были жители Польши, Украины, Белоруссии, России, Чехии и Германии. С интересом к экспозиции икон отнеслись также представители и других конфессий.

На память о пребывании в Республике Польша выставки чудотворных икон Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Косточка подарил Православному дому в честь святой преподобномученицы Елизаветы «Свод Богородичных икон на земле украинской просиявших».

Выставка уже завершила свою работу в Польше и вернулась в Киев.

На выставке «Украина – дом Пресвятой Богородицы» представлено 107 копий чудотворных и местночтимых икон Божией Матери со всех регионов Украины, которые прославились на украинской земле начиная с XI века по сегодняшний день. Оригиналы этих икон находятся в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.