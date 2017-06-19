Открыт прием документов для поступления в Киевские духовные школы

Согласно решению Ученого совета с 14 июня начался прием документов для поступления в Киевскую духовную академию и семинарию, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС.

Прием документов абитуриентов академии и семинарии будет осуществляться до 29 июля. Вступительные экзамены состоятся с 31 июля по 5 августа.

Киевская Духовная Академия – высшее учебное заведение Украинской Православной Церкви, которое готовит священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословской науки для церковных учреждений. Срок обучения (магистратура) – 2 года. В Академию принимаются лица в возрасте до 35 лет, которые успешно окончили Семинарию по I-му разряду (без троек).

В Семинарию принимаются лица православного вероисповедания мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком. Абитуриенты должны пройти собеседование и сдать устные экзамены по определенным дисциплинам.

Подробную информацию об условиях принятия в КДАиС, точный перечень документов, экзаменационные билеты и контакты для справок можно получить на сайте Академии.

Напомним, как сообщал Информационно-просветительский отдел ранее, в этом году в Киевских духовных школах 173 выпускника.