Предстоятель УПЦ возглавил освящение Кафедрального собора в Мюнхене

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 15 июня возглавил торжественное богослужение с освящением Кафедрального собора в Мюнхене. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Накануне, 14 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил в Мюнхенском соборе всенощное бдение, а на следующий день – Божественную литургию.

Его Блаженству сослужили Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, архиепископ Берлинский и Германский Марк, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Штутгартский Агапит, епископ Сиэтлский Феодосий, епископ Канберрский Георгий, епископ Манхетенский Николай, епископ Сакраментский Ириней, а также архиереи Украинской Православной Церкви – архиепископ Нежинский и Прилуцкий Ириней и епископ Шепетовский и Славутский Евсевий.

Предстоятель помолился с прихожанами Кафедрального собора, а также общался с верующими Православной Церкви в Мюнхене.

В знак благословения Блаженнейший Владыка подарил новоосвященному храму икону преподобных Иова и Амфилохия Почаевских.