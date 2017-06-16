Православные Луганщины совершили крестный ход с чтимой иконой Богородицы

Духовенство и православные верующие трех епархий УПЦ, которые находятся на территории Луганщины, 14 июня совершили крестный ход Луганском с молитвой за мир в нашей многострадальной Отчизне с иконой Божией Матери «Луганская». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Луганской епархии.

В этом году на Луганщине проходят праздничные мероприятия под знаком 25-летия написания этого святого образа Пресвятой Богородицы.

Торжественное шествие возглавили митрополит Митрофан и архиепископ Пантелеимон. По традиции в крестном ходе принимало участие духовенство Луганской, Северодонецкой и Ровеньковской епархий, а также верующий народ Донбасса.

Отправной точкой послужил храм во имя иконы Божией Матери «Умиление» от которого участники шествия прошли по главной улице города к храму Всех святых в районе автовокзала.