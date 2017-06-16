В Белгород-Днестровском тысячи верующих прошли молитвенным шествием к источнику святого Иоанна Сочавского (видео)

В день памяти святого великомученика Иоанна Сочавского, 15 июня в Белгород-Днестровском состоялись праздничные мероприятия по случаю престольного праздника местного храма. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Торжества возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

По традиции по окончании богослужения состоялся крестный ход от храма к источнику в честь святого великомученика Иоанна Сочавского. В течение всех 3,5 километров тысячи верующих во главе с архипастырем возносили усердные молитвы ко Господу, прося Его дарить многострадальной Украине мир и благополучие.

По прибытии на источник Преосвященный владыка возглавил праздничный молебен, во время которого тысячи людей также молились о мире в нашей стране, о церковном единстве и о преодолении вражды и ненависти.

Митрополит Агафангел поздравил всех с этим праздничным днем, отметив, что более 7 веков православные христиане отмечают день святого великомученика Иоанна Сочавского, который не отрекся от веры во Христа, несмотря на тяжелые мучения, которым подвергли его в этих краях. «Сейчас мы переживаем нелегкие времена, но взирая на подвиг святого Иоанна Сочавского, мы учимся быть устойчивыми в вере, не бояться гонений на церковь, сохранять чистоту православия. Верим, что сегодня этот славный угодник Божий молился вместе с нами о мире в Украине, о процветании нашего края, о церковном единстве», — сказал митрополит.

Архиерей отметил, что в этот праздник не только православные украинцы собраны в Белгород-Днестровском, но и представители различных народностей. Принял участие в богослужении и крестном ходе и Генеральный консул Румынии в Одессе г-н Эмиль Рапчя. «Эта наша общая молитва стала еще одним свидетельством единства мирового Православия, когда вера во Христа сближает православные народы, укрепляя дружбу и сотрудничество», — подчеркнул владыка Агафангел.