Предстоятель УАПЦ намирен уйти в отставку

Сегодня, 15 июня, на Епархиальном собрании Тернопольской епархии УАПЦ Высокопреосвященнейшим Андреем (Абрамчук), Митрополитом Галицким, управляющий Ивано-Франковской епархией УАПЦ было зачитано открытое письмо от Блаженнейшего Макария (Малетича), Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля УАПЦ к духовенству и верующим Украинской Автокефальной Православной Церкви. Об этом сообщает пресс-служба Патриархии УАПЦ.

В письме Блаженнейший Макарий сообщил о намерении уйти в отставку с должности Предстоятеля УАПЦ, если духовенство Тернопольской епархии УАПЦ не признает решение Архиерейского собора и Патриаршего Совета от 8 июня. Об окончательном решении Предстоятель УАПЦ сообщит клир и верующих через СМИ.