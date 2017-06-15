Киево-Печерская лавра передала в дар афонской обители икону преподобного Антония Печерского

Паломническая делегация Свято-Успенской Киево-Печерской лавры во время посещения Святой Горы передала в дар древнерусской афонской обители «Ксилургу» икону преподобного Антония Печерского.

Как сообщили представители Киево-Печерской лавры, икона написана лаврскими мастерами и доставлена на Афон по благословению наместника лавры митрополита Павла в память о прошлогоднем праздновании 1000-летия древнерусского монашества на Афоне и освящении в обители «Ксилургу» храма в честь прп. Антония Печерского.

В состав паломнической делегации вошли заведующий лаврской ризницей архимандрит Андрей (Вассилашку), заместитель казначея Киево-Печерской лавры иеромонах Моисей (Шеремет) и заведующий канцелярией лавры иеродиакон Евфимий (Лосяков).

Посетив Свято-Пантелеимонов монастырь, паломническая делегация Киево-Печерской лавры 6 июня отправилась в древнерусскую Свято-Успенскую Богородчичную обитель «Ксилургу», основанную более 1000 лет назад при ктиторской поддержке св. равноап. князя Владимира Киевского и где по преданию подвизался основатель Киево-Печерской обители прп. Антоний Печерский.

Здесь, по благословению игумена Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне архимандрита Евлогия (Иванова) в ночь с 6 на 7 июня представители Киево-Печерской лавры возглавили Божественную литургию, после чего от имени наместника лавры митрополита Павла передали в дар для братии Ксилургийской обители икону прп. Антония Печерского, как символ тесных тысячелетних духовно-исторических связей двух древнерусских Успенских обителей – на Афоне и Руси, объединенных общим наследием, преемственностью и подвигами прп. Антония Печерского.