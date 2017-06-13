УПЦ в Украине имеет самый большой религиозный потенциал - Информотдел УПЦ по данным Минкульта

Треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относится к Украинской Православной Церкви.

Такие данные приводит Министерство культуры Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Минкультуры Украины.

В нынешнем отчете Министерства культуры Украины «О сети церквей и религиозных организаций в Украине» указано, что на 1 января 2017 треть священнослужителей в Украине (10 289 человек) относятся к УПЦ. Кстати, эти данные почти на 2000 человек занижены по сравнению со статистикой, имеющейся в Киевской Митрополии УПЦ. Эти священнослужители опекают 12 653 религиозными общинами на территории Украины. Количество этих общин в два раза больше, чем суммарное количество общин всех охваченных отчетом религиозных организаций, называющих себя православными (УПЦ КП, УАПЦ, Старообрядческие церкви и т.д.).

Не менее красноречивым является и статистика по подсчетам Минкультом монашества. Согласно данным государственного органа, в 208 монастырях УПЦ подвизается 4807 монахов и монахинь. Чтобы понять, мало это или много, достаточно отметить, что монашества в УПЦ почти в 20 раз больше, чем суммарно во всех других религиозных организаций, называющих себя православными. К примеру, в УПЦ КП приходится 3-4 монаха на монастырь, а в УАПЦ –1-2.

Данные о наличии духовных школ и студенчества позволяют оценить потенциал восстановления духовных кадров в будущем. Согласно указанным данным в отчете Министерства культуры, в 19 духовных учебных заведениях УПЦ учится четверть от всех студентов религиозной Украины, то есть 4788 человек. Это 75% от всех украинцев, которые стремятся получить образование по православному богословию и связать свою жизнь со священнослужением.

Украинская Православная Церковь основала 3986 воскресных школ и 135 средств массовой информации (из которых — 93 печатных, 6 — аудиовизуальных, 36 — электронных).

Статистические данные, представленные Министерством культуры Украины в отчете «О сети церквей и религиозных организаций в Украине» прокомментировал председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.

«Официальная статистика Министерства культуры Украины подтверждает неоспоримый факт – несмотря на масштабные притеснения прав и свобод верующих УПЦ, зафиксированных международными мониторинговыми организациями, Украинская Православная Церковь является крупнейшей религиозной организацией, имеющей динамичное развитие и духовный потенциал. Ведь количество ее верующих, которые решили полностью посвятить себя служению Богу в священстве и монашестве в десятки раз превышает таковую же статистику в других религиозных организациях », – отметил епископ Климент.

Кстати, приведенный Минкультом отчет опровергает данные некоторых социологических фирм о том, что уровень поддержки УПЦ среди населения Украины якобы снижается по сравнению с раскольниками и униатами. Ведь процентное сопоставление количества тех, кто посвятил себя Богу, является наиболее выразительным показателем реальной церковной жизни.