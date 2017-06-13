Сотни православных верующих идут крестным ходом из Ровного в скит Праведной Анны

В неделю Всех Святых, 11 июня, начался крестный ход с перенесением иконы святого Семейства из Свято-Георгиевского подворья, который находится в городе Ровно в скиту святой Праведной Анны. Об этом сообщает Ровенская епархия УПЦ.

Перед началом Крестного хода во дворе обители был отслужен молебен. Молитву, в сослужении монастырского духовенства, возглавил митрополит Варфоломей.

Владыка благословил участников крестного хода и пожелал Божией помощи, покрова Божией Матери, предстательства Всех Святых в этом богоугодном деле.

С Ровного с молитвой отправилось около тысячи человек. Среди участников молитвенного шествия сестры Свято-Николаевской Городецкой обители, насельницы монастырских скитов и подворья во главе с настоятельницей игуменией Михаилой (Заяц).

Планируется, что крестный ход завершится 16 июня - верующие прибудут в Скит святой Праведной Анны Свято-Николаевского Городокского женского монастыря в с. Онишковцы.