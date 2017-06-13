В Киеве презентовали фильм об Украинской Православной Церкви

В столичном Доме кино 12 июня состоялась презентация фильма «Украинская Православная Церковь: в вере и истине». Мероприятие возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством в просмотре фильма приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, а также представители епископата, духовенства и прихожане столицы.

Перед показом фильма Предстоятель обратился к собравшимся с напутственным словом о наследии, которое оставил потомкам Харьковский Архиерейский Собор.

«Мы смогли, сохраняя истинную веру, сохраняя каноничность нашей Церкви, найти тот путь соборного служения и управления Церковью, который естественный для самой Церкви. Я хочу пожелать всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы были хранителями тех традиций и правил, которые подтвердил Архиерейский Собор в городе Харькове. Это традиции, которые помогают человеку в этих сложных жизненных обстоятельствах, в которых мы оказались, сохранять свою человечность, сохранять свою верность Богу, не озлобляясь на то, что у нас происходит», - отметил Предстоятель УПЦ.

С вступительным комментарием к фильму выступил профессор КДАиС протоиерей Алексей Добош.

Фильм состоит из трех тематических блоков, состоящих из комментариев профессоров КДА и иерархов Поместных Церквей. Архимандрит Сильвестр (Стойчев) доступным изложением рассказал о догматическом понимание Церкви. Протоиерей Николай Данилевич сделал исторический экскурс относительно становления и современного состояния вселенской структуры Церкви. Третий блок фильма посвящен общественным вызовам, в которых оказалось украинское Православие.

В фильме «Украинская Православная Церковь: в вере и истине» Иерусалимский Патриарх Феофил, а также иерархи Кипрской, Элладской, Польской Православных Церквей и афонские игумены выразили позицию Мирового Православия относительно раскола в Украине.