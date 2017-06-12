Украинские ученые в Оксфорде представили проекты, посвященные 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе

В Оксфорде (Великобритания) прошли мероприятия, посвященные 1000-летию древнерусского монашества на Афоне, в которых приняли участие представители Украинской Православной Церкви.

В частности, 8 июня при православном центре Оксфорда в St. Gregory’s House Международный институт афонского наследия в Украине (МИАНУ) совместно с Oxford University Orthodox Christian Student Society (Обществом православных студентов Оксфордского университета) провели духовно-просветительский вечер на тему: «В Саду Пресвятой Богородицы. Русь и Афон: 1000 лет духовного единства», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие было посвящено 1000-летию древнерусского монашества на Афоне. Во время вечера перед присутствующими выступил директор МИАНУ Сергей Шумило, который рассказал о тысячелетних связях Киевской Руси и Афона, провел презентацию издательских проектов УПЦ и МИАНУ, посвященных афонскому наследию. На мероприятие пришло более 50 человек, переполненный зал не мог вместить всех желающих, так что некоторым участникам пришлось несколько часов стоять.

В мероприятии приняли участие митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) (Константинопольский Патриархат), генеральный секретарь британского общества «The Friends of Mount Athos» д-р Грэхэм Спик, преподаватели и студенты Оксфордского университета, представители Англиканской Церкви, другие гости. Присутствующие живо интересовались историей и наследием православного монашества на Афоне, задавали много вопросов. Особенно интересные вопросы задавал митр. Каллист (Уэр), для которого обращение в православие непосредственно было связано с Афоном.

По окончании вечера Сергей Шумило всем присутствующим подарил иконки всех Святогорских Преподобных, а также передал в дар для библиотеки православного центра в Оксфорде книги о наследии Афона.

10 июня в Колледже Св. Анны (Оксфордский университет) в рамках конференции, организованной британским обществом «The Friends of Mount Athos», директор МИАНУ Сергей Шумило и член научного совета МИАНУ д-р Николас Феннел выступили перед присутствующими. Также в ходе конференции был показан документальный фильм «Тысяча лет на Афоне», созданный телеканалом «Интер» совместно с Международным институтом афонского наследия в Украине (автор фильма – Антон Никитин, режиссер – Даниил Сырых, научный консультант – Сергей Шумило). Фильм был представлен в переводе на английский язык.

В последующие дни директор МИАНУ Сергей Шумило посетил Оксфордский университет, старейшую в Европе Бодлианскую библиотеку и другие учреждения. В рамках проведенных встреч достигнута договоренность о создании представительства Международного института афонского наследия в Оксфорде и сотрудничестве с рядом научных организаций Оксфорда. Также Сергей Шумило передал в дар для библиотеки Оксфордского университета свои книги об Афоне.