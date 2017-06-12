Митрополит Антоний рассказал о том, зачем православным Петров пост

У православных христиан сегодня начался Петров пост, который продлится до 12 июля – дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что Церковь призывает верующих к Апостольскому посту, вспоминая Петра и Павла, которые, приняв Святой Дух в день Пятидесятницы, в воздержании и молитве готовились к всемирной проповеди Евангелия.

«Пост – самый подходящий период для серьезной работы над собой. Человеку дано время, чтобы избавиться от грехов и страстей. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления». Петров пост - это хороший повод, чтобы выполнить хотя бы одно из перечисленных предписаний», - сказал митрополит Антоний.

По мнению владыки, в период поста стоит приложить усилия, чтобы отречься от всех грехов, но прежде всего – постараться избавиться от лжи.

«Церковь учит тому, что истина - это любовь. Любовь к Богу и ближнему. Нет ничего выше этой истины. Один из путей к ее достижению - пост. С помощью поста человек пытается глубже заглянуть в свою душу и увидеть, что же мешает восторжествовать в его сердце главной христианской добродетели - любви. А путь к любви возможен только через правду и попирание лжи», – сказал митрополит Антоний.

Вместе с тем он добавил, что в дни поста верующие стараются чаще бывать в храме, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн.

«Пост дан для того, чтобы мы почувствовали присутствие Бога в своей жизни», - отметил управляющий делами УПЦ.

Говоря об ограничениях в пище, митрополит Антоний напомнил о том, что во время Петрова поста не употребляют мясные и молочные продукты, а в среду и пятницу отказываются и от рыбы. В день Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается. День апостолов Петра и Павла, 12 июля, не входит в пост, но выпадает на среду, поэтому постный - пища с растительным маслом и рыба.