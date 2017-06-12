В Киевских духовных школах в этом году 173 выпускника (фото, видео)

Дипломы дневной формы обучения Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) в этом году получили 74 выпускника и еще 99 выпускников заочной формы обучения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в Киево-Печерской лавре в эти дни проходят торжественные выпускные акты студентов КДАиС.

«В этом году в возрожденных Киевских духовных школах 26-й выпуск семинарии и 22-й выпуск академии. Состоялось вручение дипломов: об окончании Киевской духовной академии, а также дипломов бакалавров выпускникам Киевской духовной семинарии. В этом году у нас 54 бакалавров и 20 магистров дневной формы обучения. На заочной форме обучения: 77 бакалавров и 22 выпускника академии. Нашей задачей было подготовить добрых верующих людей Церкви», - рассказал первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик.

По словам первого проректора, многие выпускники дневной формы обучения уже имеют священнический сан, остальные - ждут его принятия. Есть среди выпускников и монахи.

11 июня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась праздничная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятель вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки, а также удостоил выпускников духовных школ в священном сане богослужебных наград.

Предстоятель УПЦ пожелал выпускникам нести Слово Божие, напоминая им о том, что служение будет иметь силу, если будет подкреплено личной благочестивой жизнью.

"Самое важное для священника - быть примером для подражания. Чтобы паства увидела в священнике тот образ, который каждый хотел бы иметь в себе", - отметил Блаженнейший Онуфрий.

"Задача Духовных школ в том, чтобы наши будущие священники стали хорошими христианами. Из хорошего христианина получится добрый и преданный пастырь", - добавил ректор Киевских духовных школ митрополит Антоний.

По словам выпускников, во время обучения в стенах Киево-Печерской лавры постигать духовные науки им помогала молитвенная помощь святых преподобных отцов Печерских.

13 июня в Киево-Печерской лавре состоится вручение дипломов выпускникам-заочникам КДАиС.