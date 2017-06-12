В Ровно прибудет чудотворная икона святого, которому молятся об исцелении от рака

В Свято-Воскресенский кафедральный собор города Ровно 13 июня в 17.00 прибудет мироточивая икона преподобного Гавриила (Ургебадзе) Христа ради юродивого. Мироточивая икона будет путешествовать Ровенщиной, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Преподобный Христа ради юродивый Гавриил - грузинский подвижник, особенно помогает тем, у кого обнаружили онкологическое заболевание.

Зафиксировано немало случаев исцеления от рака - там, где медицина бессильна, силы жить дает Господь.

*** Архимандрит Гавриил (Годердзи Ургебадзе) родился 26 августа 1929 года в Тбилиси в семье коммунистов. Уверовал в Бога в детстве. В 26 лет принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Гавриила Афонского.

Во дворе своего дома отец Гавриил построил церковь. 1 мая 1965 года во время демонстрации иеромонах Гавриил сжег 12-метровый портрет Ленина, вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской ССР, и начал проповедовать Христа. Его за это сильно избили и посадили в изолятор.

Впоследствии церковные иерархи не позволяли ему заходить в церкви, не пускали на службы. У батюшки не было возможности причаститься. Он мог по несколько дней обходиться без еды, подолгу не спать, но очень тяжело переносил невозможность церковного служения.

В 1980-е годы поселился в монастыре Самтавро, в башне. В Страстную седмицу из его кельи доносился плач. Люди видели, как во время молитвы он поднимался над землей на 40-50 см, озаренный светом. Люди почитали отца Гавриила, они приходили к нему как к живому святому.

Он умер 2 ноября 1995 года от водянки. 24 декабря 2012 года решением Священного Синода Грузинской Православной Церкви старец Гавриил прославлен в лике святых как преподобный. 22 февраля 2014 года были обретены его нетленные мощи.