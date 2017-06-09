На Черниговщине священники отпели погибшего украинского военнослужащего
13:30, 09 июня 2017Православие
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7 июня по благословению митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия благочинный Корюковского округа протоиерей Александр Демьяненко совершил чин отпевания новопреставленного воина Вооруженных Сил Украины Михаила Кобца. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Чин отпевания был совершен в с.Белошицкая Слобода Корюковского района Черниговской области. Отцу Александру сослужили священники благочиния.
Военнослужащему Михаилу Кобцу было 21 год. На срочную службу он был призван 4 ноября 2015 года. В зоне проведения АТО на востоке Украины получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
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