На Закарпатье в храме у образа Божией Матери расцвели засушенные лилии

На Закарпатье в храме к Троице расцвели засушенные лилии. Подобное чудо наблюдают уже шесть лет подряд, говорят хорошее предзнаменование, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Чудо впервые произошло в храме Красногорского мужского монастыря в Мукачево на Закарпатье шесть лет назад. Это был первый год, когда под стекло иконы "Всех скорбящих радость", в честь которой и построен храм, во время пасхальных праздников положили лилии.

Примерно через месяц, на Троицу, полностью высохшие цветы распустились дивным белым цветом и наполнили своим благоуханием храм.

Как рассказал настоятель Красногорского монастыря архимандрит Иларий, поместить лилии под стекло образа посоветовали прихожане, увидевшие по телевизору сюжет о таком чуде в селе Кулевча Одесской области. И на Троицу верующие и священнослужители стали свидетелями цветения засушенных лилий в Мукачево.

Стебли стоят без воды и земли, но каждый день в храме служат акафист Богородице.

И лилии, и икона "Всех скорбящих радость" - исцеляют от болезней. Засушенные цветы каждый год в пасхальный период меняют – вместо старых ставят свежие, срезанные на огороде монастыря. А высохшие раздают верующим.

Случаев исцеления, отмечают в церкви, множество.

"Женщина, страдавшая экземой, которой было усыпано все ее тело, исцелилась, принимая ванны с настоем лилии, - рассказывает архимандрит Иларий. – Также икона и лилии помогают супругам, лишенным радости отцовства и материнства, девушкам, которые не могут вступить в брак, и не только им – они действительно чудотворны.

Такое происходит только в трех местах на планете – в Мукачево, в Кулевче и на острове Кефалония в Греции. Многие священники пытались добиться цветения сухих лилий возле разных икон – но больше нигде чудо не повторялось.

На Закарпатье решили не экспериментировать, соблюдать сложившуюся традицию и не оставлять лилии стоять на второй год. Во время пасхальных праздников в икону вложили свежие стебли. Они высохли, а незадолго до Троицы появились крупные бутоны, которые вот-вот превратятся в роскошные белые цветы.

Икона "Всех скорбящих радость" появилось в этой церкви также не случайно. Когда строили храм, 11 лет назад, мимо проезжал протоиерей Василий Ермаков, который служит в Санкт-Петербурге и приехал на Закарпатье на отдых. В его церкви хранится такая оригинальная икона, и, узнав, что храм строится в ее честь, спустя год он вернулся и подарил церкви копию.

В монастыре цветение считают чудом, хотя и не находят ему объяснений.

Прихожанам оно не требуется, достаточно того, что человек может прийти и воочию убедиться в этом – и уверовать", - отмечает настоятель монастыря.

Это чудо – не первое, свидетелями которого стали закарпатские монахи. Лет десять назад здесь начала мироточить одна из икон – вслед за этим полностью сгорел центральный собор. Возможно, это было предупреждением грядущего.

"Комсомольская правда в Украине".