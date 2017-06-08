В Херсоне состоялся многолюдный крестный ход с чтимым образом Богоматери

По улицам Херсона 7 июня прошел традиционный крестный ход с Касперовской иконы Божией Матери. Святыня с понедельника пребывала в Свято-Духовском кафедральном соборе, сообщается на сайте Херсонской епархии УПЦ.

В крестном ходе, который возглавили митрополит Иоанн и епископ Филарет, приняли участие священнослужители Херсонской и Новокаховской епархий УПЦ, представители власти, многочисленные верующие, среди которых было много детей и молодежи.

Как и в прошлые годы, торжественное шествие проходило из Свято-Духовского кафедрального собора ко храму Всех святых, во время которого совершалась молитва о мире в Украине и панихида по всем погибшим в противостояниях в нашей стране.

После крестного хода, под радостный перезвон, Касперовская икона прибыла в Всехсвятскую церковь.

Владыка Иоанн поблагодарил всех за совместную молитву и поздравил с праздником Святой Троицы и пребыванием в Херсоне чудотворного образа Божией Матери.

В завершение торжеств Касперовский образ пронесли над головами верующих, после чего святыня отбыла в Одессу.