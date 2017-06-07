В Киеве состоялся православный благотворительный фестиваль

В Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в Киеве 6 июня состоялся православный благотворительный фестиваль для детей «Божьи дети». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом концерта Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вместе с викарием Киевской Митрополии, наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом рассказали о цели мероприятия и о том, каким образом Церковь сегодня помогает детям.

«Этот фестиваль доброты и детства под названием "Дети Божии" имеет целью послужить детям и показать пример всем остальным что о детях надо заботиться, потому что это наше будущее. Как мы о них будем стараться заботиться, так и они нам отблагодарят в будущем», — подчеркнул Его Блаженство.

В частности, на брифинге было уделено внимание проблеме сиротства и помощи детским домам.

Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, открыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он обратился ко всем присутствующим с приветственным словом, в котором подчеркнул, что дети – это величайший Божий дар, и пожелал всем Божией помощи и здоровья.

Затем к гостям обратился наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Мероприятие проходило при поддержке братии святой обители.

Во время концертной программы для гостей выступали творческие коллективы, заслуженные и народные артисты Украины и спортсмены параолимпийской сборной Украины.

В конце мероприятия Его Блаженство отметил благотворителей, которые приобщились к организации фестиваля и помогают детям, орденами Украинской Православной Церкви Почаевской иконы Божией Матери.

Организаторы фестиваля поблагодарили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за поддержку и наградили Его, а также наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и насельника лавры иеромонаха Глеба (Казьмирука) сертификатами и наградами «Благотворитель года».