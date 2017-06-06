В Киево-Печерской лавре состоялся гала-концерт песенного фестиваля, при участии 20 украинских коллективов

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 5 июня состоялся гала-концерт VII Всеукраинского фестиваля-конкурса духовной музыки «Пентикостия». В торжественном мероприятии приняли участие более 20 коллективов со всей Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В торжественном мероприятии приняли участие лучшие приходские коллективы из разных городов Украины - Винницкой, Волынской, Одесской, Житомирской, Бердичевской, Киевской, Белоцерковской, Тернопольской епархий. Кроме хоров-конкурсантов в концерте приняли участие коллективы-победители прошлых лет.

Главный приз конкурса из рук регента хора кафедрального собора Тернополя в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии получил хор Свято-Николаевского собора г. Бердичев.

По традиции конкурса главный приз (писаная икона Святой Троицы) коллектив, который завоевал гран-при, сохраняет в своем храме в течение года – до следующего конкурса, а потом передает следующему победителю.

Впервые за историю конкурса был вручен специальный приз – 20 000 гривен на развитие творческого коллектива. Его получил ансамбль духовной и фольклорной музыки “Многая лета” КНУКИИ м. Киев.

Члены жюри VII Всеукраинского фестиваля-конкурса приходских коллективов “Пентикостия”:

Протоиерей Димитрий Болгарский – кандидат искусствоведения, кандидат богословия, Заслуженный деятель искусств Украины, профессор – председатель жюри.

Александр Тарасенко – хормейстер Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, регент хора Спасо-Преображенского собора, Заслуженный деятель искусств Украины.

Наталия Кременюк – дирижер детско-юношеского архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Винница.

***Фестиваль-конкурс «Пентикостия» основан в 2011 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, +2014). Название «Пентикостия» (в переводе с греческого – «Пятидесятница») была выбрана не случайно, ведь конкурс проходит на праздник Пятидесятницы – День Святой Троицы.