В день Святого Духа Предстоятель УПЦ совершил литургию и архиерейскую хиротонию в Троицком соборе

В день Святого Духа, 5 июня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил литургию в Свято-Троицком соборе города Киева, на Троещине. За литургией была совершена архиерейская хиротония над архимандритом Виктором (Коцабой), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, а также 17 архиереев Украинской Православной Церкви, духовенство храма и гости в священном сане.

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Виктора (Коцабы) в епископа Барышевского, викария Киевской Митрополии. Епископ Виктор был избран на архиерейское служение Священным Синодом Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая.

Новорукоположений епископ Виктор совершил иерейскую хиротонию над диаконом Евгением Мартынюком, клириком храма в честь святого архангела Гавриила при телерадиокомпании «Глас».

Предстоятель УПЦ вручил новоизбранному епископу Виктору жезл и обратился к нему с архипастырским словом.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

***В 51-й день после Пасхи, – понедельник после Пятидесятницы – совершается праздник в честь Святого Духа. Церковь установила этот праздник, чтобы отдать честь Третьей Ипостаси Святой Троицы – Пресвятому и Животворящему Духу, а также чтобы подчеркнуть православное учение о Божественности, одноприродности и равенству Святого Духа Отцу и Сыну, которое отрицали разнообразные еретики.