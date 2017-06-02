В Киево-Печерской лавре состоится гала-концерт VII Всеукраинского песенного фестиваля

В День Святого Духа, 5 июня, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Киево-Печерской лавре состоится гала-концерт VII Всеукраинского фестиваля-конкурса «Пентикостия», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В торжественном мероприятии примут участие лучшие приходские коллективы из разных городов Украины - Винницкой, Волынской, Одесской, Житомирской, Бердичевской, Киевской, Белоцерковской, Тернопольской епархий.

Гала-концерт и награждение участников будет проходить на площади перед Свято-Успенским собором лавры.

Начало в 18.00. Вход свободный.

***Фестиваль-конкурс «Пентикостия» был основан в 2011 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, +2014). Название «Пентикостия» (в переводе с греческого – «Пятидесятница») была выбрана не случайно, ведь конкурс проходит на праздник Пятидесятницы – День Святой Троицы.