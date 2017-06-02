Как в УПЦ отметили День защиты детей

В Международный день защиты детей во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоялись праздничные молебны и торжественные мероприятия с участием духовенства. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Симеон 1 июня посетил Винницкий областной центр социально-психологической реабилитации детей. Вместе с архиереем заведение также посетили представители общественных организаций. Воспитанники реабилитационного центра приветствовали гостей стихами и песнями.

Митрополит Симеон поздравил детей с их праздником, поблагодарил протоиерея Максима Мельничука, который духовно опекает воспитанников учреждения, раздал детям сладкие подарки, а также передал директору учреждения О. Кузь материальную помощь.

Кроме того, Винницкая епархия присоединилась к участию в благотворительных мероприятиях по случаю Дня защиты детей, которые сейчас продолжаются в районе проведения АТО.

На Запорожье игумен Макарий (Шадрин) посетил воспитанников детских садов с. Константиновка и с. Мирный. Священник поздравил детей с праздником, передал им сладости и окропил всех святой водой.

Несколькими днями ранее руководитель Отдела благотворительности и социального служения Кировоградской епархии протоиерей Андрей Бобрик принял участие в открытой линейки, посвященной Международному дню защиты детей, в специализированной школе №1. Для школьников священник провел урок по тематике праздника.

В Петро-Павловском храме села Сословно Мукачевского района состоялся праздничный молебен по случаю Дня защиты детей. В совместной молитве приняли самые маленькие прихожане храма - дети дошкольного и школьного возраста.

31 мая клирик Свято-Троицкого храма пгт. Котельвы протоиерей Роман Довганич совместно с представителями центра социальных служб для семьи, детей и молодежи РГА накануне Дня защиты детей поздравили всех малышей, которые находятся в настоящее время на лечении в поселковой больнице. Священник пожелал всем присутствующим крепкого духовного и телесного здоровья, мира и любви. Также маленькие пациенты получили иконки «Благословение детей», раскраски, карандаши и сладкие подарки.

Глава Отдела благотворительности и социального служения Херсонской епархии архимандрит Антоний (Малков) 1 июня посетил Херсонский областной Дом ребенка. Священник поздравил детей и их воспитателей с Днем защиты детей и принял участие в его праздновании.

Накануне праздника клирики Свято-Духовского кафедрального собора города Херсона передали в заведение очередную материальную помощь – кондиционер, а также бытовую химию.