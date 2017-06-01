Митрополит Антоний в День защиты детей призвал спасать нерожденных

Украинскую Православную Церковь волнует проблема абортов в Украине, которая согласно официальной статистике, носит масштабы трагедии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в День защиты детей сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всем известно, что у ребенка задолго до рождения бьется сердце и сформированы черты лица. Но некоторые не хотят слышать и знать о том, что еще в утробе матери зарождается бессмертная человеческая душа. Страшно осознавать, что некоторые не понимают, что дети – это дар Божий и с момента зачатия имеют высшую ценность для Него. Господь называет детей наследием и наградой от Него. Он знает ребенка еще до рождения и ждет часа, чтобы призвать: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк.10:14)», - отметил владыка Антоний.

При этом управляющий делами УПЦ подчеркнул важность конкретной действенной помощи, которая способна остановить женщину от решения сделать аборт.

«В этот день каждый из нас должен задуматься, что может сделать, для того, чтобы спасти чью-то нерожденную жизнь. Нельзя оставаться безучастными, нужно помнить, что внимание и забота, вовремя сказанные слова или может быть оказанная материальная помощь семье или одинокой женщине, могут спасти от смерти еще нерожденное дитя», - отметил владыка Антоний.

Вместе с тем митрополит Антоний напомнил о том, что «для верующего человека нет детей своих и чужих: все они вручены нам Богом и мы несем ответственность за их судьбы».

Он отметил, что под особой заботой Украинской Православной Церкви пребывают дети-сироты, а также дети с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. В епархиях УПЦ работают центры, которые занимаются оказанием поддержки.

Также митрополит Антоний напомнил о том, что в этом году в Международный День матери, 14 мая, Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви открыл в Киеве и Бердянске Центр гуманитарной помощи для кризисных беременных и семей, которые пребывают в затруднительных жизненных обстоятельствах.

День защиты детей ежегодно 1 июня отмечается во всем мире по инициативе Организации Объединенных Наций. В Украине Международный День защиты детей отмечается с 1998 года.

Как известно, в настоящий момент украинское законодательство предусматривает возникновение правоспособности физического лица с момента рождения.

Согласно официальной статистике в Украине ежегодно свыше 300 тысяч женщин прерывают беременности, при этом каждый 7 аборт делают подростки в возрасте 15-17 лет.