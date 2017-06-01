Управляющий делами УПЦ встретился с известным британским религиозным деятелем

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 31 мая встретился с известным британским религиозным деятелем Дэвидом Хасавеем по его просьбе. Гостя сопровождал Президент Украинского Библейского Общества Г. Комендант и другие, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник отдела В. Приц.

Дэвид Хасавей выразил свою искреннюю заинтересованность Украиной и сообщил о том, что уже встречался с лидерами почти всех украинских конфессий. Британский проповедник рассказал о своем многолетнем жизненном пути, опыте проповеди Слова Божиего в разных странах, об опыте общения с христианами в странах бывшего советского лагеря. Гость коснулся и темы современных религиозных проблем в Европе, в частности упомянул о проблеме исламского фундаментализма, который породил ряд терактов в Европе.

Рассказывая о духовном состоянии европейского общества, Д. Хасавей отметил, что традиционные христианские общины Великобритании позитивно восприняли Brexit (выход Великобритании из ЕС), объясняя это тем, что Европа, центром общественной жизни которой исторически был Бог, постепенно забывает и выталкивает Его на периферию своей общественной жизни. Гость обратился с просьбой о молитвах также и «за Великобританию, потому что она сейчас отходит от Бога». Вместе с тем, Д. Хасавей выразил свое желание, чтобы Великобритания и Украина развивали более тесные связи во всех сферах, в том числе и религиозной.

Митрополит Антоний поблагодарил гостя за теплые слова и молитвы за Украину. Владыка рассказал о религиозной и общественно-политической ситуации в нашей стране, отметив, что «сейчас мы переживаем очень сложные времена противостояния, братоубийства, люди гибнут. Внутренняя агрессия в обществе, к сожалению, очень сильно поддерживается в СМИ. Сейчас очень трудно понять где есть общественное мнение, а где мнение СМИ, которое навязывается обществу. Хотя позиция УПЦ с самого начала была одна и последовательная – все нужно решать мирным путем. Не нужно ставить общество перед баррикадами, потому что там всегда есть кровь».

Владыка Антоний рассказал, что сегодня в Украине много кто говорит о мире, но мало кто что-то реально делает. Существует недоверие в обществе между конфликтующими сторонами и как это преодолеть, пока никто не знает. «Слово Украинской Православной Церкви – слово мира и любви. Это стремление, чтобы Запад и Восток были одним государством», – отметил Управляющий делами Церкви.

В завершение встречи митрополит Антоний подарил Дэвиду Хасавею фотоальбом с фотографиями из Всеукраинского Крестного хода, который состоялся в 2016 году.