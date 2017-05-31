Митрополита Антония сегодня поздравляют с 10-летием пребывания на посту ректора Киевских духовных школ (видео)

В день 10-летия пребывания на посту ректора Киевских духовных школ, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужил глава административного аппарата Киевской Митрополии архимандрит Виктор (Коцаба), преподаватели и студенты выпускных курсов КДАиС в священном сане. За богослужением молились выпускники Академии и Семинарии и прихожане храма.

По завершении богослужения первый проректор академии протоиерей Сергий Ющик поздравил митрополита Антония с десятилетним юбилеем пребывания на посту ректора Киевских духовных школ.

Со словами благодарности к владыке обратились выпускники Академии и Семинарии.

Напомним, епископ Антоний был назначен ректором Киевской духовной академии и семинарии 31 мая 2007 года решением Священного Синода (журнал № 56).