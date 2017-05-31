Киево-Печерская лавра в 2018 году отметит 30-летие возрождения монашеской жизни в обители

Духовный Собор во главе с митрополитом Павлом начал подготовку к празднованию 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре, которое планируется отмечать в день памяти преподобного Антония Печерского в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Києво-Печерской лавры.

Состоялось первое координационное заседание комиссии по подготовке празднования 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре под председательством Наместника обители владыки Павла. Также в совещании участвовали помощник благочинного архимандрит Агафон, братия и сотрудники отдела информации и связей с общественностью Киево-Печерской лавры во главе с руководителем отдела архимандритом Иларионом, заведующие канцелярией, библиотекой, фотостудией лавры.

Во время встречи обсуждался вопрос подготовки фото- и видеоматериалов о современной жизни лавры.

В завершение встречи митрополит Павел пожелал членам комиссии и всем, кто будет участвовать в назначенном проекте, творческих идей и их успешной реализации, а также:

«Помощи Божией по ходатайству преподобных отцов Печерских, трудами и молитвами которых стало возможным основание Печерской обители и ее возрождение после богоборческого периода. Да пребудет с нами Покров Пресвятой Богородицы для прославления Ее имени в Ее земном доме, «небеси подобной» Печерской обители!», - благословил всех Наместник.