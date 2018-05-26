Православие в лицах: подробности исторического Крестного хода - презентация книги (укр.)

У Трапезному храмі Києво-Печерської лаври представили унікальне подарункове альбомне видання «Всеукраїнський хресний хід 3-27 липня 2016».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, видання презентував керуючий справами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Святогірський Арсеній (Яковенко) розповів про історичну подію: рух Хресної ходи зі Святогірської лаври до Києва.

Голова Синодального видавничого відділу УПЦ протоієрей Володимир Савельєв - про роботу над виданням.

Книга містить фотографії 8-ми українських фотографів, які передали будні Хресного ходу, який з'єднав Схід та Захід України у її столиці - Києві.

Церква - це, перш за все, люди. Фотографи намагалися показати, як виглядає Православна Україна. Вони пропонують подивитися в обличчя православних людей - учасників двох гілок Хресних ходів, які вийшли зі Святогірської і Почаївській лаври, і напередодні Дня Хрещення Русі, 27 липня 2016 року з'єдналися на Володимирській гірці біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, щоб разом з православними киянами і гостями міста спільно завершити Хресний хід в Києво-Печерській лаврі.

Керуючий справами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич)

"Я ПОЧУВ НАЙСТРАШНІШІ СЛОВА У СВОЄМУ ЖИТТІ"

"Мене вразила розмова, коли до Блаженнішого Митрополита Онуфрія прийшов один чиновник, який вмовляв його, щоби Хресна хода не йшла по цьому місту.

Блаженніший запитав: «Невже ви не хочете, щоб над вашим містом було благословення Боже?».

Я почув найстрашніші слова, які я чув у своєму житті. Ця людина сказала: «Ні, ми не хочемо, щоб благословення Боже було над нашим містом».

Знайшлися такі люди, які недалеко від Борисполя не просто хотіли не дати пройти Хресній ході, а знайшлася та рука, яка кидала в ікону Святогірську різні предмети.

Що може бути більшим божевіллям, щоби боротися з Богом?! Ще ні в кого, хто починав цю боротьбу, це не вдавалося".

Митрополит Святогірський Арсеній (Яковенко)

"ЖБУРЛЯТИ КАМІННЯ ТА ЯЙЦЯ В ІКОНУ БОГОРОДИЦІ - БОЖЕВІЛЛЯ"

"Я згадав слова святішого Патріарха Павла Сербського: "Не ми вибираємо час, в який нам родитись; не ми вибираємо державу, в якій нам родитись; не ми вибираємо народ, серед якого довелось родитись, але нам вибирати в цей час, в цій державі, серед цього народу, чи бути нам людьми, чи нелюдьми».

Нині, коли йде братовбивча війна, питають чи змінились люди, чи ні? Кажу, що особливо не змінились, просто в кожній людині проявилось те, чим вона жила.

Коли ми вийшли Хресною ходою у такому неспокійному регіоні, ми переживали відносно Хресної ходи. Але було таке піднесення, що перші два дні, як вийшли, ми на крилах летіли.

В кожному селі і місті люди зі сльозами на колінках ставали перед іконою Божої Матері.

Перед Борисполем невеличка група людей зібралась протестувати. Це безуміє. Можна жбурляти каміння та яйця в мене, ображати мене всілякими словами, бо я людина грішна і цього достойна. Але чим завинила Божа Матір?!

Як можна в Неї чимось кидати? Це безуміє. Коли ми це побачили, у нас не було слів. Ми побачили, як батюшка, ідучи біля ікони, зняв з себе філонь і ікону покрив. Це була його найкраща риза, яку він одягнув на Хресний хід.

Я йому потім телефоном сказав: «Батюшка, дай Боже, щоб як ви ризою Божу Матір вкрили, так Божа Матінка покривала вас в часи земного життя і на Страшному суді покрила чесним омофором».

Ми порадились з митрополитом Антонієм та митрополитом Іларіоном і вирішили написати точну копію Святогірської Божої Матері і привезти в дар отцю Сергію, щоб вона була в храмі де він служить.

І на облаченнях усіх кольорів, якими користується священик на богослужінні, пошитих в наших майстернях, вишита Святогірська ікона Божої Матері, щоб батюшка, коли облачався, відчував покров Цариці Небесної.

При Святогірській іконі завжди присутній Архангел Михаїл. Виявилось, що отець Сергій служить в храмі Архангела Михаїла.

Коли під час Хресного ходу, жбурляючи яйця, визивали їх на агресію у відповідь, люди в цей час мовчки йшли. Мами плакали ображені. Але це їх не зупинило.

На Хресному ході люди явили вищу любов: любіть ворогів ваших. Вони не відповіли агресією, а йшли плачучи, занурившись у себе, смиряючись. Господь говорив, як дізнатись, хто його учні – це ті, хто матиме любов між собою.

Ті, хто кидав яйцями й камінням – не явив любові. Дай їм Боже покаяння, щоб вони прийшли в себе".

Керуючий справами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич)

"ВІН ЗРОБИВ ВСЕ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ БОЖУ МАТІР"

"Ця мить, коли люди почали кидати в ікону Божої Матері різні предмети – це дуже страшна мить! Один священик з Бориспільської єпархії – протоієрей Сергій Таран з міста Березань, де він служить тепер, зняв з себе ризу і прикрив нею ікону.

Це він зробив від всієї душі, те, що він міг зробити, щоб захистити Божу Матір в такий момент. Коли дізнався намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній, то зателефонував мені й з плачем сказав: "Що я можу зробити цьому священику, щоб подякувати за захист Святогірської ікони Божої Матері?".

Протоієрей Сергій Таран

"Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО НА МОЄМУ МІСЦІ БУДЬ-ЯКИЙ СВЯЩЕНИК ЗРОБИВ БИ ТАК ТЕЖ"

«Коли ми почули, що Святогірська ікона Божої Матері буде проходити через наше благочиння, зраділи. Хотілось зробити все, щоб прийняти людей, які втомилися з дороги, щоб Матір Божа відчула цю любов до Неї. Господь сказав, що де двоє-троє, там Я посеред вас.

Коли ми були на Хресному ході – там були сотні тисяч людей. Ми шли до кінця, відчуваючи що, можливо попереду будуть якісь проблеми. Я – людина в руках Божих.

Я впевнений, що на моєму місці кожен зробив би також.

Люди, які там були відбивали все, що жбурляли в ікону Божої Матері".

Голова Синодального видавничого відділу УПЦ протоієрей Володимир Савельєв

"ХРЕСНА ХОДА 2016 - ЦЕ СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ СХОДУ І ЗАХОДУ УКРАЇНИ"

"Це було свідченням того, що Церква єдина, що Церква молиться за мир, проповідує любов і єднання. Це свідчення єдності Сходу і Заходу України.

Було багато зусиль потрачено, щоби закарбувати цю мить молитви, натхнення, щирої молитви. Працювали художники, фотографи, журналісти, прості віруючі над створенням цього альбому.

Основний фотограф – Сергій Рижков закарбував біля 55 тис. фотографій. Якби помістити всі зроблені фотографії, то жодна книга їх би не вмістила.

Були відібрані ті фотографії, де ми бачимо просте християнське обличчя, подвиг, ходу, труднощі, які були на шляху, де представлено, з якою любов’ю наші приходи зустрічали цих паломників, які йшли в спеку і під дощем, несли свою любов до серця України – Києво-Печерської лаври.

Це нагадування про подвиг, про молитву, шлях зі Сходу і Заходу, що об’єднався в єдиній молитві й любові во Христі".

Центр інформації УПЦ