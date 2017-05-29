Предстоятель УПЦ открыл фотовыставку об истории Церкви после Харьковского Собора

В Киево-Печерской лавре 28 мая состоялось открытие фотовыставки, посвященной 25-летнему юбилею со дня проведения Харьковского архиерейского собора. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После литургии и торжественного благодарственного молебна Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Трапезной палате храма в честь преподобных открыл экспозицию фотографий об истории Украинской Православной Церкви в течение четверти века после проведения Харьковского архиерейского собора.

Как рассказала организатор выставки игуменья Серафима (Шевчик), глава отдела УПЦ «Церковь и культура», представленые фотографии тематически разделены и отражают все стороны жизни Украинской Православной Церкви.

Среди тем: «Церковь и народ едины», «Церковь и молодежь», «Церковь и дети», «Три Лавры», которые являются тремя столпами украинского православия, «Епархиальная жизнь», «Предстоятель на Святой Горе Афон» и другие.

Завершающей частью экспозиции стали чудотворные иконы Богородицы в Украине, которые объединены общим названием «Покров Богоматери над Украиной».

"«Покров Богоматери над Украиной» - тема завершающая, ею мы ставим точку, чтобы показать, что никакие катаклизмы, никакие потуги не могут сдвинуть этот краеугольный камень, Церковь, который положил Сам Господь. И название выставки символическое - «Столп и утверждение истины» - слова из деяния святых апостолов, которые были прочитаны сегодня за Божественной Литургией»", - отметила игуменья.

На открытии присутствовали многочисленные архипастыри Украинской Православной Церкви и священнослужители.

Его Блаженство поздравил присутствующих с юбилеем Харьковского архиерейского собора и отметил: «Мы рады, что сегодня мы можем посмотреть не со стыдом на свое прошлое и порадоваться за то, что Бог дает нам милость и благословение».

Все желающие могут посетить фотовыставку ежедневно в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.