Участник Харьковского Собора УПЦ рассказал о том, что на самом деле произошло в 1992 году (видео)

Участники Харьковского Архиерейского Собора, 25-летие которого в эти дни отмечает Украинская Православная Церковь, во время принятия исторических решений "чувствовали, что Сам Господь управляет Церковью".

Как сообщает Центр информации УПЦ, о значении события рассказал участник Собора 1992-го года митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) во время брифинга в Киево-Печерской лавре.

«Синод, юбилей которого мы празднуем, явил единство Церкви земной и Церкви Небесной. Епископат, священство, монашествующие явили верность Христу в период непростых испытаний. Участники Собора чувствовали, что совершается что-то выше нашего понимания. Мы чувствовали, что Господь управляет Церковью. Переживая и волнуясь, мы молились, чтобы Господь распорядился, чтобы Господь управил, как поступить нам. Потому что мы в своем служении несем ответственность за сохранение чистоты Христовой веры», – сказал владыка Сергий.

Митрополит Сергий напомнил, что участники Харьковского Архиерейского Собора, стремясь сохранить верность Христу, в 1992 году избрали Предстоятеля УПЦ.

«Мы поняли, что сила Божия совершается в послушании Христу. Это мы старались выполнить. В этом Господь показал нам силу нашего братского единства – епископат был един в том, чтобы сохранить верность Христу, в том, чтобы обновить Церковь и в том, чтобы благословить нового Предстоятеля, которым мы избрали ныне покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана)», - рассказал митрополит Сергий.

Владыка также подчеркнул, что Украинская Православная Церковь сегодня находится в духовном единстве с мировым Православием.

«Духовное единство, которое нас объединяет и милость Божия, которая во время испытаний была с нами, пребывает с нами по сей день. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам этот дар – быть послушными Христу и жить в Его святой Церкви, стараться идти путем спасения, покориться воле Божией, принять то, что есть в это время, жить полнотой жизнью христианина, молиться Богу, каяться в своих грехах, творить добрые дела, благодеяния и, вникая в Евангелие, слушать Христа и бояться отступить от Церкви. И беречь этот дар, который Господь нам дает. Будем верными чистоте святого Православия и истине Христовой, а все остальное Господь даст», – подчеркнул владыка Сергий.

Напомним, что в этом году Украинская Православная Церковь отмечает 25-летие Харьковского Архиерейского Собора, который состоялся 27-28 мая 1992 года в Свято-Покровском монастыре. Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) был одним из 18 участников Собора, на котором была подтверждена каноничность УПЦ и ее единство с Мировым Православием.