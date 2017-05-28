УПЦ празднует 25 лет Собора, который сохранил Церковь (видео)

Украинская Православная Церковь является самостоятельной и абсолютно независимой в своем управлении и устройстве.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя торжества по случаю 25-й годовщины проведения Харьковского Архиерейского Собора, которые проходят в эти дни.

В частности, на Соборе 1992-го года было подтверждено развитие Церкви на основе каноничности и соборности.

«Этот Собор подтвердил единство со Вселенским Православием, защитил принципы соборности Церкви, заложил незыблемый фундамент для свершения Церковью своей спасительной миссии на территории Украины», - сказал управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что во время заседания Харьковского Собора в 1992-м году был избран Предстоятель Украинской Православной Церкви – Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан), который на протяжении 22-х лет возглавлял Церковь.

«Эти годы стали временем небывалого возрождения украинского Православия. Произошли существенные качественные изменения в духовной жизни. С 1992 по 2014 годы количество приходов увеличилось с 5,5 тысяч – до 12,5 тысяч; число монастырей выросло с 32 – до 228; количество духовных школ с 4 – до 17. Основаны несколько десятков синодальных отделов, которые координируют все сферы церковной жизни. Фактически с нуля была налажена миссионерская и социальная работа Церкви», - рассказал владыка Антоний.

При этом управляющий делами УПЦ отметил, что «Украинская Православная Церковь является независимой от любых внешних воздействий».

«Устройство и руководство Церкви определяется ее Уставом, первый пункт которого гласит: Украинская Православная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Ни одна из существующих в Православии автономных Церквей не наделена такими полномочиями. Наша Церковь в своем управлении формально сегодня более независима от внешних влияний, чем некоторые автокефальные Церкви», - подчеркнул он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что несмотря на непростую религиозную ситуацию в Украине, УПЦ продолжает развиваться.

«Нынешний Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, продолжает дело покойного Митрополита Владимира. Наша Церковь развивается как количественно, так и качественно. Не смотря на неурядицы, которые имеют место в жизни православного народа и Церкви, мы остаемся верными, едиными в вере Православной», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

*** Торжества по случаю 25-летия Харьковского Архиерейского Собора будут продолжаться на протяжении всего 2017 года. 27 мая в Харькове был проведен Священный Синод УПЦ и открыта тематическая выставка. 28 мая в Киеве, на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Харьковский Архиерейский Собор состоялся 27-28 мая 1992 года в Харькове в Свято-Покровском монастыре. Собор епископов УПЦ возглавил митрополит Никодим (Руснак). Тогда же большинство участников Собора (16 из 18 голосов) избрали Предстоятелем УПЦ Митрополитом Киевским и всея Украины митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (Сабодана).