В УПЦ празднуют 25-летие Харьковского Архиерейского Собора

27 мая Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По завершении Литургии митрополит Агафангел зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от Священного Синода Украинской Православной Церкви, а также вручил грамоту и Орден преподобного Иова I степени.

Предстоятель вручил награды другим участникам Харьковского Собора 1992 года: Орден преподобного Иова Почаевского I степени — митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю, митрополиту Хустском и Виноградовском Марку, митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею, митрополиту Тернопольскому и Кременецкому Сергию; митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий награжден Орденом апостола Иоанна Богослова I степени.

Сразу после богослужения в рамках торжеств по случаю 25-летия Харьковского Архиерейского Собора началось заседание Священного Синода УПЦ.

После чего Предстоятель возглавил открытие фотовыставки, посвященной 25-летию Харьковского Архиерейского Собора, которая состоялось в архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря. На выставке представлены фото и документы о Соборе в Харькове. Во время торжеств народный художник Украины Виктор Ковтун подарил Блаженнейшему владыке его портрет. По завершении мероприятия, Его Блаженство ответил на вопросы харьковских журналистов.

Празднование годовщины Собора продолжится в Киеве. В воскресенье, 28 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Божественную литургию в том же храме. Предстоятелю будут сослужить все архиереи Украинской Православной Церкви и представители Поместных Православных Церквей.

*** Харьковский Архиерейский Собор епископов Украинской Православной Церкви состоялся на территории Свято-Покровского монастыря Харькова. Поскольку через прямые угрозы применения физической силы против архиереев, созыв Собора епископов УПЦ в Киеве был невозможным, местом его проведения стал Харьков — кафедра старейшего по хиротонии архипастырю УПЦ, митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака). Именно митрополит Никодим и возглавил работу Харьковского Собора.

Архиереи работали в течение двух дней, 27-28 мая 1992 года. Главной причиной созыва Собора стали неканонические действия митрополита Филарета (Денисенко), который нарушил клятву, данную перед Крестом и Евангелием на Архиерейском Соборе в апреле того же года, не нарушать церковный мир и оставить пост Предстоятеля УПЦ.

Согласно решению Харьковского Собора митрополит Филарет (Денисенко) был лишен должности Предстоятеля УПЦ с запрещением в священнослужении. Новым Блаженнейшим Митрополитом Киевским украинские архиереи избрали митрополита Владимира (Сабодана).