Синод УПЦ призвал депутатов не принимать антицерковные законы

Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в субботу в Харькове констатировал, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, и призвал народных депутатов не поддерживать эти документы. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

"Принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. (…) Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", - говорится в журнале Синода.

Церковники также обеспокоены из-за возможных негативных последствий в украинском обществе в связи с принятием указанных законопроектов.

Законопроекты №4511 об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном агрессором, и №4128 о возможности менять подчиненность религиозной общины какому-либо центру стояли в повестке дня парламента для рассмотрения в первом чтении.

Так, законопроект № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором" предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти. В нем говорится, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центра в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины.

Закон № 4128 предполагает изменения в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

18 мая Всемирный совет церквей призвал Украину не принимать церковные законопроекты, и в тот же день под Радой прошло молитвенное стояние против принятия антицерковных законопроектов. В итоге, парламент законы так и не рассмотрел, хотя они были внесены в повестку дня.