Во время рабочей поездки в Италию митрополит Митрофан встретился с украинской диаспорой

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Митрофан, Председатель Отдела внешних связей УПЦ, совершил рабочую поездку в г. Милан (Италия). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Луганской епархии.

Он

совершил Божественную литургию в храме святителя Амвросия Медиоланского в г. Милане и поздравил с 60-летним юбилеем настоятеля храма архимандрита Амвросия (Макара), вручив ему высокую церковную награду – орден св. равноапостольного кн. Владимира I степени.

Божественная литургия была совершена на трех языках: церковно-славянском, румынском и итальянском.

Архипастырь встретился с украинской диаспорой, которую на протяжении долгих лет окормляет архимандрит Амвросий. Владыка передал приветствие и благословение соотечественникам от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, имел продолжительную встречу и общение с прихожанами, значительную часть которых составляют эмигранты из Украины.

После литургии митрополит Митрофан посетил базилику в честь свт. Амвросия Медиоланского, где поклонился его святым мощам, а также помолился у мощей св. мучч. Назария и Виктора.

В ходе рабочей поездки митрополит Митрофан посетил также Рим и Венецию.