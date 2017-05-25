Что празднуют православные христиане в день Вознесения Господня - митрополит Антоний

У православных христиан сегодня один из двенадцати самых важных дней в году - великий двунадесятый праздник - Вознесение Господне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, говоря об истории праздника, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) напомнил о том, что в этот день Господь наш Иисус Христос в последний раз явился Своим ученикам, после чего видимым образом вознесся на небо.

"Сегодня завершились сорок дней, в течение которых мы праздновали Пасху. На сороковой день после Воскресения Господь попрощался со Своими учениками на Елеонской горе и разлучился до Второго Своего Пришествия. Но почему это расставание принесло святым апостолам радость? В день Вознесения Господня, Христос вознес человеческую природу к Престолу Бога Отца. Ученики Христовы знали: Господь вознесся на небо для того, чтобы подготовить все для принятия Своих последователей. Как известно из Святого Писания, еще на Тайной вечери Господь, утешая учеников, сказал им: «Для вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую истину” (ср.: Ин. 14, 28)", - рассказал митрополит Антоний.

Напомним, что согласно Евангелию, в течение сорока дней после Своего чудесного Воскресения Иисус Христос находился со своими учениками – рассказывал им о Царствии Божием и наставлял, как им следует проповедовать христианство.

На сороковой день Христос явился апостолам в Иерусалиме и вместе с ними поднялся на гору Елеон. Там Христос дал ученикам последние наставления и на их глазах вознесся на небо.

Как известно, в Украине есть город, названый в честь праздника Вознесения Господня - Вознесенск в Николаевской области. Город был основан в конце XVIII века. Здесь находиться административный центр Вознесенской епархии УПЦ, образованной в 2012 году. Каждый год в день празднования Вознесения Господня сюда съезжаются тысячи верующих для совместной молитвы за праздничным богослужением.