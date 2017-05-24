Патриарх Антиохийский и всего Востока осудил антицерковные законопроекты в Украине

Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х 22 мая осудил антицерковные инициативы, направленные против Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы осуждаем любой шаг, который может повлиять на суверенитет украинского народа, и мы резко осуждаем также каждый шаг, который влияет на независимость, достоверность, целостность и свободу канонической Украинской Православной Церкви», — говорится в тексте письма.

Предстоятель Антиохийской Православной Церкви назвал ограничительные законодательные акты подлежащими осуждению. «Они направлены на рост напряженности и изменение культурной самобытности всего украинского общества», — подчеркнул Блаженнейший Патриарх Иоанн.

Он также засвидетельствовал позицию Антиохийской Церкви о «поддержке канонической Украинской Православной Церкви, признанной всеми Православными автокефальными Церквями».