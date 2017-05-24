Епископ УПЦ принял участие в праздновании Дня Независимости Израиля

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла государства Израиль в Украине Элиава Белоцерковски 23 мая епископ Феодосий принял участие в праздничном приеме, организованном посольством Израиля в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской Митрополии.

Мероприятие проходило по случаю 69 годовщины Независимости государства Израиль, которую граждане страны празднуют ежегодно в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года.

От имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия епископ Феодосий передал господину Послу и членам дипломатического корпуса пожелания мира, благополучия и процветания народу Израиля.

Ранее епископ Феодосий также принимал участие в праздновании годовщины установления дипотношений между Украиной и Германией.