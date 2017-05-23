Священники УПЦ посетили военных в зоне АТО с мощами святителя Николая

В канун праздника в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, 21 мая, клирики Изюмской епархии УПЦ доставили частицу мощей святого на линию фронта АТО. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Изюмского благочиния.

На каждом блокпосту благочинный Изюмского округа протоиерей Богдан Думиндяк, настоятель Крестовоздвиженского храма города, и клирик храма протоиерей Александр Панасенко совершали молебны о мире в Украине.

Путь проходил через Славянск, Бахмут, Светлодарск и Попасну. В частности, в Светлодарске священники совершили молебен в расположении медроты 53-й бригады Вооруженных Сил Украины, в Попасной – в месте военной службы батальона имени генерала Кульчинского.

После богослужений на передовой протоиерей Богдан окроплял подразделения святой водой, совершил освящение транспортных средств, благословил военных и передал им гуманитарную помощь, собранную прихожанами храмов города Изюма и села Каменки.

20 мая по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, председатель военного отдела епархии протоиерей Игорь Билак вместе с волонтерами доставил гуманитарную помощь военным АТО на передовую в Станицу Луганскую.

После общения с военнослужащими отец Игорь благословил каждого святой иконой и заверил, что в Мукачевской епархии постоянно возносятся молитвы за военных и мир в Украине.