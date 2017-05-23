Николаевская епархия УПЦ отметила свое 25-летие

В день праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар (Италия), 22 мая, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Николаев с Архипастырским визитом. Приезд Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Николаевскую епархию приуроченный 25-летию ее образования, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом торжественного богослужения состоялась встреча десницы великомученика Димитрия Солунского, которую доставил из Греции в Украину митрополит Пантелеимон (Элладская Православная Церковь).

Верующие могут поклониться мощам святого великомученика Димитрия Солунского в кафедральном соборе г. Николаева. Отбытие мощей 24 мая в 6:30. Мощи святого Димитрия Солунского постоянно хранятся в греческом городе Салоники — в базилике на месте гибели великомученика. Они издавна почитались как мироточивые.

Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы Николаева возглавил Предстоятель УПЦ. Ему сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, митрополит Пантелеимон (Элладская Православная Церковь), митрополит Питирим, митрополит Августин, митрополит Иоанн, архиепископ Иосиф, епископ Алексий, епископ Виктор, епископ Кассиан и духовенство епархии.

Предстоятель удостоил духовенство епархии богослужебных наград. После чтения Святого Евангелия Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка вместе со священнослужителями и народом прошел крестным ходом к памятнику святителю Николаю, где возглавил молебен и окропил верующих святой водой.

Затем Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником и благословил верующих. Владыка Питирим произнес благодарственное слово.