Предстоятель УПЦ почтил память жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий, 21 мая, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий почтил память жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство сопровождал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Архипастыри Украинской Православной Церкви совершили поминовение всех умерших и возложили цветы к Братской могиле.

Напомним, в 80-ю годовщину начала массовых политических репрессий 1937-1938 годов Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Обращение к украинской общественности и пастве Украинской Православной Церкви, в котором выразил "глубокое соболезнования родным и близким усопших и всем, кого коснулась эта страшная трагедия".