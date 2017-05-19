Киевская духовная академия будет сотрудничать с Пастырским училищем в США

Состоялась встреча управляющего делами УПЦ, ректора КДАиС митрополита Антония и ректора Пастырского училища в США архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, в рамках которой, был подписан договор о сотрудничестве между учебными заведениями. Об этом сообщается на сайте КДАиС.

Подписанный документ подразумевает, что взаимодействие между учебными заведениями будет вестись сразу по нескольким научным направлениям: сотрудничество в области современных образовательных технологий, обмен образовательными и научными изданиями, проведение совместных научных симпозиумов, конференций и семинаров, реализация программы по обмену студентами, преподавателями и научными сотрудниками.

В завершение стороны обменялись памятными подарками.

Также в этот день владыка Петр встретился со студентами Киевской духовной школы, рассказав молодому поколению об особенностях духовной жизни и образования в США.