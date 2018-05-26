Центр информации УПЦ: о чем говорили верующие у стен Верховной Рады 18 мая (видео)

Верующие украинцы рассказали с какой целью они 18 мая пришли на молитвенное стояние к Верховной Раде Украины.

Центр информации Украинской Православной Церкви собрал комментарии верующих, а также создал видеоролик, в котором показано что на самом деле происходило на месте события и настроения людей.

"Проект закона, который рассматривается сегодня, абсолютно не соответствует Конституции Украины. Если он будет принят, будет народное волнение, будет буря. И мы сегодня здесь, чтобы этого не допустить". (Виталий, Киев).

"Если мы будем сидеть дома и ждать, то что с нами будет? Мы должны отстаивать свои права. Законопроекты, которые сегодня рассматривают, урезают нашу свободу. Люди будут боятся ходить в церковь. Мы уже это проходили. (Любовь, Одесса).

"Сегодня мы молимся за мир в Украине". (Владимир, Киев).

"Сегодня мы собрались перед Верховной Радой, чтобы своей молитвой поспособствовать тому, чтобы не было вражды между людьми. Если будут все-таки приняты законопроекты, то будет полный беспредел. Это будет страшно". (Елена, Киев).

"Пришли, чтобы защитить веру нашу, веру отцов, предков, чтоб защитить православие от посягательств. Этот закон позволит в дальнейшем отбирать канонические храмы". (Марина).

"Сколько я себя помню, хожу в православную каноническую Церковь. Мои родители тоже туда ходили. И мне бы не хотелось бы, чтобы наша Церковь стала политической". (Лидия. Село Журавка, Черниговская область).

"Пришли помолиться за сохранение мира в нашем государстве, Церкви. Люди, которые злоупотребляют своим положением, могут воспользоваться упомянутыми законопроектами и нанести вред православной общине, храмам, использовать их для разжигания межрелигиозной вражды". (Игорь).

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Киеве на площади перед Верховной Радой более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви проводят молитвенное стояние и просят депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты №4128 та №4511, которые включены сегодня в повестку дня.

Центр информации УПЦ