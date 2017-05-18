Предстоятель УПЦ обратился к депутатам Верховной Рады

В своем Обращении Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий просит народных избранников прислушиваться к голосам сотен тысяч верующих Украинской Православной церкви и не принимать изменений, предусмотренных в проектах Законов №4128 и №4511, которые являются антирелигиозными и нарушают свободу вероисповедания. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство подчеркнул, что Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за сохранение мира как в нашем Украинском Государстве, так и между всеми людьми.

«Уважаемые депутаты! Вы планируете рассматривать законопроекты №4511 и №4128, негативные отзывы которым уже дали эксперты, религиоведы, политики и все неравнодушные украинцы. Но самую главную оценку дали те, кого указанные законопроекты непосредственно касаются — это православные украинцы, несогласные с принятием предложенных изменений», – подчеркнул Предстоятель УПЦ и добавил, что к народным избранникам уже обратились более 300 тысяч граждан Украины с просьбой не принимать эти законопроекты и сейчас под стенами Верховной Рады и в разных городах Украины люди собрались на молитвенное стояние.

Украинская Православная Церковь неоднократно подчеркивала опасность этих законопроектов, принятие которых приведет к религиозной вражде, дискриминации и нарушению свободы совести и вероисповедания. Реализация этих законопроектов откроет двери для религиозной войны и положит негативный отпечаток на имидж Украины на международной арене.

Таким образом, отмечает Предстоятель Украинской Православной церкви, через волеизъявление отдельных политиков может быть возрождено и продолжено дело атеистической богоборческой власти.

«Молим Милосердного Бога даровать Вам мудрость, взвешенность, христианское понимание и любовь при принятии судьбоносных решений для нашего Украинского государства», – напоследок обращается к народным депутатам Блаженнейший Митрополит Онуфрий.