В наших храмах не звучат политические проповеди - Митрополит Антоний

Необходимо стараться увидеть в своем собеседнике не идеологического оппонента и тем более врага, а брата, возможно не разделяющего убеждения, но все же брата, считает митрополит Антоний.

Центр информации УПЦ специально для РИА Новости Украина подготовил интервью с Управляющим делами УПЦ, митрополитом Антонием (Паканичем).

Последние события мая показывают, что украинское общество серьезно расколото. Насколько Вас беспокоит подобное положение и что можно сделать для его изменения? О чем говорит Церковь со своими прихожанами?

- Любое разделение в обществе несет угрозы как сиюминутного, так и более глобального характера. Состояние вражды, ненависти, радикализма ослабляет государство, подтачивает его возможность обеспечивать достойную жизнь своим гражданам и быть равноправным партнером других держав. Более того, стоит помнить, что на исторической арене остаются только те народы, которые сохраняют внутреннее единство.

Очень важно перестать подкармливать полыхающий ныне огонь взаимного неприятия друг друга. Мы сами подбрасываем в него поленья, которыми являются наши стереотипы, ярлыки, предубеждения и бескомпромиссные идеологические взгляды. Надо постараться вообще уйти от политики во время общения со своими ближними. Сейчас эта сфера пронизана таким огромным количеством эмоций, что не слышны никакие, даже самые разумные, доводы и аргументы. Поэтому не нужно спорить ради переубеждения кого-то в чем-то. Это только будет вызывать новые всплески обиды и непонимание друг друга.

Необходимо стараться увидеть в своем собеседнике не идеологического оппонента и тем более врага, а брата, возможно не разделяющего убеждения, но все же брата. Конечно, зачастую это сложно сделать, но в таких случаях следует уповать на Бога. Если мы будем тратить свое время не на прения с близкими, а на молитву о них, о мире в обществе и стране, это уже станет серьезной победой, а также важным шагом на пути исцеления от тех духовных ран, которые сейчас мучают наш народ.

В наших храмах не звучат политические проповеди. Мы категорически против соединения политики и веры. Наше призвание — в служении Богу, одним из важнейших моментов которого является миротворчество. Как показывает практика, урегулировать можно даже самые тяжелые конфликты, если в центр своей жизни поставить Христа.

В данном контексте мне сразу же вспоминается прошлогодний Всеукраинский Крестный ход, во время шествия которого за мир в стране молились представители разных политических лагерей и идеологических воззрений. Вера вновь сделала их единым целым, единым народом, над которым не довлели тени политических разделений.

Владыка, какие чувства вызывает у Вас попытка украинского парламента разработать и поставить сегодня на голосование законы, регламентирующие внутреннюю жизнь Церкви? Как это может сказаться на жизни Церкви, на ситуации в стране?

- Сейчас много говорят о декоммунизации, но у меня складывается впечатление, что мы вновь возвращаемся к наиболее одиозным и страшным реалиям советского прошлого.

Попытка некоторых сил в парламенте поставить Церковь под контроль государства до боли напоминает практику, применяемую большевиками. Думаю, что дальнейшие комментарии тут просто излишни.

Впрочем, важно даже не это. Определенные люди уверены, что принятые законопроекты ударят только по Украинской Православной Церкви и приведут к тому, что только ее приходы будут отобраны в пользу конкретной религиозной организации.

Однако они забывают простой факт. Выпустить джина из бутылки всегда легко, а вот контролировать его дальнейшие действия во сто крат сложнее.

Разве рейдер, которому понравится то или иное имущество религиозных структур, будет разбираться кто перед ним — православные, иудеи или католики? Он просто придет и возьмет то, что ему нравится. Ведь закон создаст для удовлетворения его противоправных желаний все необходимые условия.

Конечно, наша Церковь попадет под самый сильный удар. Уже сейчас, не дожидаясь принятия законопроектов, сторонники так называемого Киевского патриархата запустили новую волну захвата наших храмов. На днях они силовым способом отобрали у наших общин церкви в селе Кинаховцы Тернопольской области и селе Зоряное Хмельницкой области.

Представляете что будет происходить, когда депутаты проголосуют за закон 4128, который значительно облегчит процедуры захвата имущества?

Тем более, что подготовка к этому, по всей видимости, ведется довольно активно. Так, 4 мая так называемый Киевский патриархат подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с "Правым сектором". От религиозной организации подпись под документом поставил председатель управления военного духовенства Иоанн Яременко, а от "Правого сектора" — председатель Центрального штаба Василий Лабайчук, который неоднократно был замечен в инцидентах, связанных с захватами наших храмов в Тернопольской области.

Что будет делать Украинская Православная Церковь, если подобные планы станут реальными законодательными нормами?

— Мы будем всесторонне отстаивать свои права, ведь упомянутые законодательные инициативы грубо противоречат Конституции Украины, международным актам, решениям Европейского суда по правам человека.

В этом вопросе верующие нашей Церкви проявляют однозначную солидарность. За очень короткий период в епархиях Украинской Православной Церкви было собрано более 300 тысяч подписей против принятия дискриминационных законопроектов. Уверен, что несогласных с такой политикой определенных сил в Верховной Раде в несколько раз больше.

Тем более, нужно учитывать, что свое негативное мнение в отношении скандальных законопроектов будут высказывать и другие конфессии. Уверен, что им не захочется быть заложниками ситуации, при которой у них любой рейдер сможет свободно забрать то или иное имущество. Поэтому следует ожидать соответствующих действий и с их стороны. По моей информации, против законопроекта 4128 выступают в Римско-католическая церковь в Украине, Лютеранская церковь, Духовное управление мусульман Украины и представители иудейского сообщества.

Мы будем молиться, чтобы Всесильный Господь вразумил всех и не позволил ввергнуть страну в межконфессиональное силовое противостояние.