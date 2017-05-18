Политики не должны вмешиваться в церковные вопросы — Патриарх Иерусалимский

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III 16 мая в своей резиденции в Иерусалиме принял делегацию Правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сообщение Иерусалимской Патриархии.

Во время встречи Его Блаженство засвидетельствовал перед чиновниками о своей постоянной молитве за боголюбивый украинский народ и его Святую Церковь, которая страдает от существующего раскола.

Обращаясь к чиновникам Патриарх подчеркнул, что проблема церковного раскола должна решаться «не дипломатическими или политическими, но церковными способами». Люди Церкви, по словам Его Блаженства, не должны заниматься политическими вопросами, а политики — церковными.

В свою очередь председатель Правительства поблагодарил Патриарха за молитвенную поддержку и выверенную позицию по церковному вопросу в Украине. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.