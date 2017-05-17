Антирелигиозные законопроекты толкают Украину под критику европейского общества – эксперт

Принятие скандальных антирелигиозных законопроектов №4128 и №4511, которое может произойти 18 мая, повлечет за собой массовые обращения верующих украинцев в Европейский суд, недовольных определенным дискриминационным статусом для их Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об опасности такого развития событий предупредил религиозный эксперт, экс-глава Госкомрелигий Юрий Решетников на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы должны ставить вопрос глубже: каковы будут последствия этого? На практике это означает то, что государство Украина, приняв эти законы, попадет под критику и осуждение европейского сообщества. Потому что представители руководства США отметили, что они и дальше будут настаивать на соблюдении прав свободы слова. В практические плоскости это означает то, что могут быть юридические последствия для государства Украина. И самое меньшее, что может быть - то, что люди, которые в следствие этих законопроектов столкнутся с дискриминацией, будут обращаться в Европейский суд и гарантированно его будут выигрывать против государства Украина», - отметил Юрий Решетников.

При этом он подчеркнул, что каждое дело гражданина Украины против государства, которое рассматривается в Европейском суде, не делает положительный имидж нашей стране.

«Европейское общество очень чувствительно относится к вопросам соблюдения свободы совести. Как первый, так и второй законопроект, противоречат европейским ценностям, европейским канонам в части формирования государственно-церковных отношений. Это не мое мнение, это мнение главного научного экспертного управления Верховной Рады Украины, которое, как относительно одного, так и другого законопроекта отметило, что они прямо противоречат практике европейского суда по вопросам прав человека», - подчеркнул религиозный эксперт.

Одновременно он обратил внимание на то, что законопроекты подписаны представителями разных политических сил, но «единственное, что их объединяет – это неприятие УПЦ».

«Хотелось бы призвать народных избранников, которые 18 мая будут голосовать за эти законопроекты, к ответственности перед людьми - гражданами Украины, которые их избрали, и перед государством - за ее светлое будущее», - сказал Юрий Решетников.

«Эти законопроекты создадут проблемы для всего религиозного сообщества Украины. Известна негативная позиция относительно них Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций. Мы должны понимать, что если государственный орган приобретает какие-то дополнительные полномочия относительно одного религиозного сообщества, то очень быстро возникнет желание распространить эти полномочия в отношении других религиозных сообществ. Религиозное сообщество это понимает, поэтому выступает против», - подчеркнул религиозный эксперт.