Принятие антирелигиозных законопроектов грозит развитием коррупции - Епископ Климент

Сотни тысяч православных верующих решительно настроены донести до парламентариев свой протест относительно принятия антицерковных законопроектов.

Об этом во время конференции в УНИАН заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, сообщает официальный сайт УПЦ.

В частности он подчеркнул, что законопроекты № 4128 и №4511 являются возобновлением в украинском обществе репрессий.

Одновременно он отметил, что по своей сути указанные законопроекты являются площадкой для воплощения коррупции. При непрозрачности и непонятности критериев для регистрации государством религиозных организаций «с особым статусом», для чиновников открывается широкое поле коррупционных возможностей. Скандальные законопроекты дают чиновникам возможность «создавать абсолютно непрозрачные и коррупционные способы для того, чтобы манипулировать этим вопросом».

«Конечно, такая ситуация не может не беспокоить религиозное сообщество Украины. И это проблема не только Украинской Православной Церкви, — продолжил спикер УПЦ. — Очень часто руководители нашего государства говорят о том, что мнение религиозного сообщества чрезвычайно важно. Так вот практически единогласная позиция Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций — по исключением одной конфессии ( «УПЦ Киевского патриархата») — категорически осудила все эти законопроекты, направленные на дискриминацию религиозных организаций и на создание абсолютно непрозрачных механизмов перераспределения церковной собственности».

Беспокойство из-за антицерковных законопроектов в украинском обществе уже вызвало сбор подписей против инициатив нардепов, сообщил архиерей. Счет людей, которые имеют целью донести свою позицию до парламентариев уже идет на сотни тысяч. «В настоящее время уже известно, что около 300 000 подписей за два дня было собрано для того, чтобы передать их сегодня депутатам Верховной Рады», — подчеркнул епископ Климент.